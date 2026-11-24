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कुरुक्षेत्र। सांसद नवीन जिंदल के नेतृत्व में आयोजित सांसद खेल महोत्सव की थानेसर विधानसभा स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एकेडमी के नौ मुक्केबाजों ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते, जबकि दो खिलाड़ियों ने रजत पदक अपने नाम किए।महिला वर्ग में रितिका ने 48 किलोग्राम, स्नेहा बूरा ने 51 किलोग्राम, महक ने 57 किलोग्राम और जिया ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। वहीं पुरुष वर्ग में लखविंद्र ने 55 किग्रा, मयंक ने 65 किग्रा, उदय ने 75 किग्रा, विशेष ने 85 किग्रा और आदित्य ने 90 से ज्यादा किग्रा भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया।इसके अलावा विनीत ने 50 किग्रा और आयुष ने 60 किग्रा भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीते। इस तरह एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल नौ स्वर्ण और दो रजत पदक हासिल किए। एकेडमी के संस्थापक मनोज कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।