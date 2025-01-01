Kurukshetra News: नहर में बहे किशोर का शव तीसरे दिन बरामद

कुरुक्षेत्र। नरवाना ब्रांच नहर में बहे किशोर वरूण का शव तीसरे दिन बुधवार को गांव ज्योतिसर के पास बरामद हुआ। शव मिलते ही परिवार में मातम छा गया। करीब 13 वर्षीय वरूण वासी बाहरी मोहल्ला सोमवार शाम को तीन दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया था, जिस दौरान वह गहरे पानी के साथ बह गया। मंगलवार को भी कुरुक्षेत्र व अंबाला के गोताखोर उसकी तलाश करते रहे थे लेकिन कोई पता नहीं चल पाया था। बुधवार को तीसरे दिन भी उसकी तलाश के लिए एसडीआरफ की टीम पहुंची और दिन भर के प्रयास के बाद शाम को करीब दो किलोमीटर दूरी पर ज्योतिसर के समीप शव मिला। शव मिलते ही तीन दिन से परेशान परिवार में कोहराम मच गया। दो भाइयों में छोटा व आठवीं कक्षा में निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहा वरुण घर से ट्यूशन के लिए निकला था।

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