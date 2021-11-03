Kurukshetra News: भाजपा नेता ने लगाए गंडासी से हमला करने के आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:07 AM IST
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इस्माईलाबाद। भाजपा नेता कंवलजीत अजराना ने खेत में काम करने के दौरान गांव के ही एक व्यक्ति पर गंडासी से हमला करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में झांसा थाना पुलिस को शिकायत दी गई लेकिन समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हो पाया था।
भाजपा नेता आरोप लगाया कि वे खेत में काम कर रहे थे। तभी पंचायती चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने उन पर गंडासी से हमला किया, जिसमें वे बच गए। शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है।
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भाजपा नेता आरोप लगाया कि वे खेत में काम कर रहे थे। तभी पंचायती चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने उन पर गंडासी से हमला किया, जिसमें वे बच गए। शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है।
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