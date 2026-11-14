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कुरुक्षेत्र में एस्ट्रो मेला: विद्यार्थियों ने जानी खगोलीय घटनाएं

Sat, 14 Nov 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:24 AM IST
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Astro Fair in Kurukshetra: Students Learn About Astronomical Phenomena
कुरुक्षेत्र। एस्ट्रो मेले के दौरान रोचक गतिवि​धि में हिस्सा लेते विद्यार्थी। स्वयं
कुरुक्षेत्र। बाल दिवस के उपलक्ष्य में सीसीएफ, एसपीएसटीआई, पीएससीएसटी, आईआईएसईआर एवं पीआई-राही के संयुक्त तत्वावधान में एक एस्ट्रो मेला आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था।
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मेले में 17 विद्यालयों के करीब 1,500 विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। लगभग 400 नागरिकों ने रात्रि आकाश का अवलोकन कर खगोलीय घटनाओं को करीब से जाना। स्टारस्केप्स की निदेशक स्मृति महाजन ने खगोल विज्ञान पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर सवालों के जवाब दिए और उन्हें नवाचार के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान समझने के लिए संवादात्मक गतिविधियों का अवसर मिला। इस अवसर पर प्रो. केपी सिंह, प्रो. जेएस बाघला और प्रो. कीया धर्मवीर सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे।
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