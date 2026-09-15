Kurukshetra News: राज्य स्तरीय कविता पाठ प्रतियोगिता में अश्वनीत सिंह प्रथम

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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने कविताओं के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और देशभक्ति की भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अश्वनीत सिंह को 5100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहीं दीपांजलि को 3100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पारस भोला को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रो. सीडीएस. कौशल, बृज शर्मा और डॉ. रेनू दहिया शामिल रहे। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पांच विद्यार्थियों को 1100-1100 रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इनमें आर्य पीजी कॉलेज की दिव्या, आईआईएचएस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परणीता, आईएमएस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शाइनी, डीएन कॉलेज की काजल और एसडी कॉलेज के आदित्य शामिल रहे।हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने कविता पाठ के जरिए हिंदी भाषा और देशभक्ति से जुड़े विचारों को सामने रखा। इस अवसर पर युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक प्रो. विवेक चावला, डॉ. ऋषिपाल, डॉ. जसबीर सिंह सहित अन्य शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद