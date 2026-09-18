Kurukshetra News: शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है गीता द्वार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
पिपली। धर्मनगरी के मुख्य प्रवेश द्वार गीता द्वार पर शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। नेशनल हाईवे-44 पर पिपली स्थित चौक की तीनों हाईमास्ट लाइटें कई माह से बंद हैं। इसके साथ ही चौक के आसपास नेशनल हाईवे की लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं।
यह पिपली चौक कुरुक्षेत्र का प्रमुख प्रवेश बिंदु है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग शहर में प्रवेश करते हैं। वीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है। लाइटें बंद होने से रात के समय वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। रात में वाहनों की आवाजाही अधिक होने से हादसे का डर बना रहता है। उधर, शहर यातायात प्रभारी रामकरण का कहना है कि संबंधित विभाग से यह लाइटें जल्द दुरुस्त कराई जाएंगी। चौक पर हर समय गश्त भी रहती है फिर भी यहां रोशनी का प्रबंध होना जरूरी है।
विज्ञापन
यह पिपली चौक कुरुक्षेत्र का प्रमुख प्रवेश बिंदु है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग शहर में प्रवेश करते हैं। वीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है। लाइटें बंद होने से रात के समय वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। रात में वाहनों की आवाजाही अधिक होने से हादसे का डर बना रहता है। उधर, शहर यातायात प्रभारी रामकरण का कहना है कि संबंधित विभाग से यह लाइटें जल्द दुरुस्त कराई जाएंगी। चौक पर हर समय गश्त भी रहती है फिर भी यहां रोशनी का प्रबंध होना जरूरी है।
विज्ञापन