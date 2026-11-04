फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Accused who escaped from police custody shot in the leg during an encounter

Kurukshetra News: पुलिस की हिरासत से भागा आरोपी मुठभेड़ के दाैरान टांग में लगी गोली

Wed, 04 Nov 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Accused who escaped from police custody shot in the leg during an encounter
लाडवा। अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम की हिरासत से लघुशंका के बहाने भागने का प्रयास कर रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की ओर से चलाई गई गोली आरोपी की टांग में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे काबू कर जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। घटना रात करीब डेढ़ बजे इंद्री-लाडवा मार्ग पर गांव बड़ौंदी के पास हुई। घायल आरोपी करनाल जिले के गांव घिसरपरी निवासी अमन है।
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में अमन के अलावा नवीन उर्फ मोनू निवासी पखाना (करनाल), आशु और श्याम उर्फ लाडी निवासी ननौता (सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और तीन कारतूस बरामद किए हैं।
विज्ञापन

अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह ने बताया कि रात के समय पुलिस टीम गश्त और अपराध पड़ताल के लिए हिनौरी चौक लाडवा पर मौजूद थी। इसी दौरान रात करीब एक बजे सूचना मिली कि अमन मोटरसाइकिल पर इंद्री की तरफ से लाडवा आ रहा है और फायरिंग की वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंद्री-लाडवा मार्ग पर गांव लाठी धनौरा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुछ देर बाद इंद्री की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने काबू किया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अमन निवासी घिसरपरी, जिला करनाल के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना लाडवा में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने नवीन उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में नामजद आशु और श्याम उर्फ लाडी को उत्तर प्रदेश के ननौता से गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed