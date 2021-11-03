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Kurukshetra News: साइबर ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पीड़ित को दिलाए 6.70 लाख रुपये

Sun, 25 Oct 2026 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:21 AM IST
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Accused in cyber fraud case arrested; Rs 6.70 lakh recovered for the victim
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने खाताधारक आरोपी अमनदीप सिंह निवासी सुतराना, जिला पटियाला (पंजाब) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़ित की ठगी गई पूरी राशि 6 लाख 70 हजार रुपये वापस दिलवाई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, 11 अगस्त को टबरा निवासी राहुल ने शिकायत दी थी कि 10 अगस्त को उसके मोबाइल फोन पर एक्सिस बैंक के नाम से एक लिंक आया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका मोबाइल हैक हो गया और उसके एक्सिस बैंक खाते से 6 लाख 70 हजार रुपये कट गए। पीड़ित ने इस संबंध में 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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प्रवक्ता ने बताया कि साइबर क्राइम थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए ठगी की पूरी राशि होल्ड करवाई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह राशि पीड़ित को वापस दिलाई गई। इसके बाद 22 अक्तूबर 2026 को पुलिस टीम ने साइबर ठगी के लिए खाते उपलब्ध करवाने के आरोपी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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