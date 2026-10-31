Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में 91 फीसदी धान का उठान, 18057 करोड़ रुपये भुगतान

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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि किसानों को उनकी फसल की कुल देय राशि का करीब 97 फीसदी भुगतान किया जा चुका है। जिले में धान खरीद का कार्य डीएफएससी और हैफेड एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। डीएफएससी ने अपनी कुल खरीद का लगभग 92 फीसदी धान उठाया है। हैफेड ने भी अपनी कुल खरीद का करीब 91 फीसदी धान उठाया है। हैफेड ने किसानों को देय राशि का 99 फीसदी भुगतान किया है, वहीं डीएफएससी ने लगभग 97 फीसदी भुगतान पूरा किया है।भुगतान और निगरानीउपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि 29 अक्तूबर को दोनों खरीद एजेंसियों ने किसानों को 54.25 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। शेष भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग धान खरीद, उठान और भुगतान कार्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को फसल बेचने के बाद कोई अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसियों को धान उठान कार्य को निरंतर करने के निर्देश दिए गए है। अगर कोई अधिकारी धान उठान कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए है।