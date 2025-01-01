Kurukshetra News: सीनेट हॉल में 250 विद्यार्थियों ने सुना पीएम नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन

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नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का बेहतर मंच है। यह युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा बढ़ाने के अवसर और सहयोग दे रहा है। उन्होंने बताया कि खेलों का महत्व केवल मैदान में जीत या पदक तक सीमित नहीं है। खेल युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी ने खेलों को विकसित भारत के निर्माण से जोड़ा। उन्होंने युवाओं से इसमें सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। केयू के कुलसचिव लेफ्टिनेंट वीरेंद्र पाल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।प्रसिद्ध खिलाड़ी गुरमेल कौर ने विद्यार्थियों के साथ अपने खेल जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने खेल के क्षेत्र में सफलता के लिए लगातार अभ्यास और प्रयास को जरूरी बताया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एवं केयू के पूर्व खेल निदेशक दलेल सिंह ने कहा कि देश में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के जीवन का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। खिलाड़ियों को इन अवसरों का लाभ उठाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना चाहिए।