Kurukshetra News: दिवाली हाट में सजे 25 स्टॉल, ओपन स्टेज पर विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

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सुबह से ही दिवाली हाट में विद्यार्थी पहुंचने शुरू हो गए थे। अलग-अलग गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ओपन स्टेज पर विद्यार्थियों के बैंड ने संगीत प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें देखने और सुनने के लिए छात्र-छात्राएं जुटे रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और पढ़ाई से अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला।आयोजन के दौरान संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल और शारीरिक गतिविधियां भी करवाई गईं। इनमें दंड-बैठक और पुश-अप (बाजुओं के बल शरीर को ऊपर-नीचे करने का व्यायाम) जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। अधिक संख्या में दंड-बैठक लगाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार जीतने का अवसर भी दिया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।खाने-पीने के स्टॉल पर रही चहल-पहलदिवाली हाट में लगाए गए करीब 25 स्टॉल आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहे। विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल पर उपलब्ध खाने-पीने की चीजों का आनंद लिया और अपने साथियों के साथ समय बिताया। दो दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मनोरंजन, संगीत, खेल और आपसी मेल-जोल का अवसर मिला। यूआईईटी की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी से परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।यूआईईटी संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील ढींगरा ने कहा कि दिवाली हाट विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों की ओर से तैयार हस्तनिर्मित उत्पाद, दीये, रंगोली, सजावटी सामान और दिवाली से जुड़ी वस्तुओं के स्टॉल उनकी रचनात्मकता और कौशल को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और अपने हुनर को पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं। संवाद