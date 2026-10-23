फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   25 stalls set up at the Diwali Haat; students showcased their talents on an open stage.

Kurukshetra News: दिवाली हाट में सजे 25 स्टॉल, ओपन स्टेज पर विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

Fri, 23 Oct 2026 06:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 23 Oct 2026 06:05 AM IST
विज्ञापन
25 stalls set up at the Diwali Haat; students showcased their talents on an open stage.
कुरुक्षेत्र। यूआईईटी में दिवाली पर लगे स्टाल में खरीदारी करती छात्राएं। संवाद - फोटो : सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कुरुक्षेत्र। केयू के यूआईईटी संस्थान में दो दिवसीय दिवाली हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 25 स्टॉल लगाए गए। जहां पर विद्यार्थियों ने खाने-पीने की चीजों का आनंद उठाया। वहीं ओपन स्टेज पर अलग-अलग छात्र समूहों ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुतियां देकर माहौल को उत्साह से भर दिया। आयोजन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
विज्ञापन


सुबह से ही दिवाली हाट में विद्यार्थी पहुंचने शुरू हो गए थे। अलग-अलग गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ओपन स्टेज पर विद्यार्थियों के बैंड ने संगीत प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें देखने और सुनने के लिए छात्र-छात्राएं जुटे रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और पढ़ाई से अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला।
विज्ञापन


आयोजन के दौरान संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल और शारीरिक गतिविधियां भी करवाई गईं। इनमें दंड-बैठक और पुश-अप (बाजुओं के बल शरीर को ऊपर-नीचे करने का व्यायाम) जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। अधिक संख्या में दंड-बैठक लगाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार जीतने का अवसर भी दिया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


खाने-पीने के स्टॉल पर रही चहल-पहल

दिवाली हाट में लगाए गए करीब 25 स्टॉल आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहे। विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल पर उपलब्ध खाने-पीने की चीजों का आनंद लिया और अपने साथियों के साथ समय बिताया। दो दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मनोरंजन, संगीत, खेल और आपसी मेल-जोल का अवसर मिला। यूआईईटी की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी से परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।


यूआईईटी संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील ढींगरा ने कहा कि दिवाली हाट विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों की ओर से तैयार हस्तनिर्मित उत्पाद, दीये, रंगोली, सजावटी सामान और दिवाली से जुड़ी वस्तुओं के स्टॉल उनकी रचनात्मकता और कौशल को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और अपने हुनर को पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं। संवाद

कुरुक्षेत्र। यूआईईटी में दिवाली पर लगे स्टाल में खरीदारी करती छात्राएं। संवाद

कुरुक्षेत्र। यूआईईटी में दिवाली पर लगे स्टाल में खरीदारी करती छात्राएं। संवाद- फोटो : सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed