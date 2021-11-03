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Kurukshetra News: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23 परिवारों को मिले स्वीकृति पत्र

Sun, 15 Nov 2026 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:44 AM IST
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23 families received approval letters under the Pradhan
शाहाबाद। नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23 पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए ग्रांट राशि से संबंधित स्वीकृति पत्र (एलओआई) ई वितरित किए गए। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन सुभाष कलसाना और नगरपालिका प्रधान डॉ. गुलशन क्वात्रा ने लाभार्थियों को एलओआई सौंपे।
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चेयरमैन सुभाष कलसाना ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देकर उनके अपने घर का सपना साकार किया जा रहा है। डॉ. गुलशन क्वात्रा ने कहा कि नगरपालिका का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
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नगर पालिका सचिव बांबूल सिंह ने बताया कि लाभार्थियों को करीब ढाई लाख रुपये की राशि तीन किश्तों में मिलेगी। पहली और दूसरी किश्त एक-एक लाख रुपये तथा तीसरी किश्त 50 हजार रुपये की होगी। इस अवसर पर ब्लॉक समिति प्रधान तरसेम सिंह, पार्षद नीरज मट्टू, अमृत लाल, अधिवक्ता मनदीप रावा, पूर्व पार्षद बलदेव राज सेठी और सुरेंद्र बत्तरा मौजूद रहे।
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