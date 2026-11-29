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इस्माईलाबाद। शहीद बलबीर सिंह राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के 120 विद्यार्थियों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पिहोवा का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न ट्रेड, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, मशीनों और तकनीकी प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। संस्थान के प्रशिक्षकों ने उन्हें प्रवेश प्रक्रिया, प्रशिक्षण अवधि, योग्यता और रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाएं भी दूर कीं। डॉ. रणधीर सिंह, राजेंद्र बठला, चंचल अनेजा और मुकेश रानी भी मौजूद रहे। उपप्राचार्य जितेंद्र ने कहा कि ऐसे भ्रमण व्यावहारिक ज्ञान और करियर चयन में मददगार हैं। प्राचार्य भीमसेन ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।