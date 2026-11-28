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स्वर्ण पदक विजेताओं में दक्ष, जपनूर, युगम, ध्रुव, मानवी, राघव, निया, गुरजोत, रुद्रांश, रायवीर और अंशुल शामिल रहे। वहीं, लक्ष्य, शिवांशी, ध्रुविका, नमय, दिवित और मनराज ने रजत पदक जीते, जबकि हितांशी ने कांस्य पदक हासिल किया।स्कूल की समन्वयक प्रभा, कराटे कोच गौरव और प्रधानाचार्य विम्मी तनेजा ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, एकाग्रता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से स्कूल ने यह उपलब्धि हासिल की है।