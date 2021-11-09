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सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन सेवाओं के लिए रात में दोनों गेट खुले रखे जाते हैं। असामाजिक तत्व इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में कुछ नशेड़ी भी अस्पताल परिसर के आसपास घूमते रहते हैं। एसएमओ कैलाश गर्ग ने बताया कि एसी की तारें चोरी होने की घटना सामने आई है। इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। संवाद विज्ञापन

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन सेवाओं के लिए रात में दोनों गेट खुले रखे जाते हैं। असामाजिक तत्व इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में कुछ नशेड़ी भी अस्पताल परिसर के आसपास घूमते रहते हैं। एसएमओ कैलाश गर्ग ने बताया कि एसी की तारें चोरी होने की घटना सामने आई है। इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। संवाद

तरावड़ी। तरावड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वीरवार की रात चोर सात एसी की बिजली की तारें उखाड़ ले गए। एसी को भी उखाड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। सुबह जब अस्पताल का स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा, तब चोरी की इस वारदात का पता चला।