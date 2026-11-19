Karnal News: गलत दिशा में मोटर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:40 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:40 AM IST
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करनाल। दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों की अनदेखी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें गलत दिशा में बाइक लेकर आ रहे दो युवकों को पुलिसकर्मी रोकता दिख रहा है। चालान के डर से बाइक पर पीछे बैठा युवक पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। पुलिसकर्मी के पैरों में भी गिर जाता है।
वीडियो कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर के पुल का बताया गया है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी उनकी फोटो और वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान पीछे बैठा युवक, जिसने हेलमेट नहीं पहना था, बाइक से नीचे उतरकर पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़ने लगा। वह चालान नहीं काटने की गुहार लगाता रहा और बाद में उसके पैरों में गिर गया।
पुलिसकर्मी दोनों को गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों के बारे में समझाता है और भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत देता है। हाईवे पर गुजर रहे किसी वाहन चालक ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
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वीडियो प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग युवक के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि कई लोग हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने को गंभीर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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वीडियो कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर के पुल का बताया गया है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी उनकी फोटो और वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान पीछे बैठा युवक, जिसने हेलमेट नहीं पहना था, बाइक से नीचे उतरकर पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़ने लगा। वह चालान नहीं काटने की गुहार लगाता रहा और बाद में उसके पैरों में गिर गया।
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पुलिसकर्मी दोनों को गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों के बारे में समझाता है और भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत देता है। हाईवे पर गुजर रहे किसी वाहन चालक ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
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वीडियो प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग युवक के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि कई लोग हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने को गंभीर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।