विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर के पुल का बताया गया है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी उनकी फोटो और वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान पीछे बैठा युवक, जिसने हेलमेट नहीं पहना था, बाइक से नीचे उतरकर पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़ने लगा। वह चालान नहीं काटने की गुहार लगाता रहा और बाद में उसके पैरों में गिर गया।पुलिसकर्मी दोनों को गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों के बारे में समझाता है और भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत देता है। हाईवे पर गुजर रहे किसी वाहन चालक ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।वीडियो प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग युवक के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि कई लोग हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने को गंभीर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।