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करनाल। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच खेती को टिकाऊ और अधिक सक्षम बनाने के लिए दक्षिण एशिया के चार देशों के कृषि वैज्ञानिकों को करनाल में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) में आयोजित तीन सप्ताह के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के 20 कृषि वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने संरक्षण कृषि और पुनर्योजी कृषि की बारीकियां सीखीं। 14वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्तूबर से 17 नवंबर तक हुआ। ब्यूरो