Karnal News: रात को बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश

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चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण शनिवार देर रात से हवा में बदलाव हुआ है। हवा के उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्वी होने की संभावना से 25 व 26 अक्तूबर को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने तथा कहीं-कहीं हवाओं व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान बीच-बीच में हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट होने परंतु सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना है। विज्ञापन

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण शनिवार देर रात से हवा में बदलाव हुआ है। हवा के उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्वी होने की संभावना से 25 व 26 अक्तूबर को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने तथा कहीं-कहीं हवाओं व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान बीच-बीच में हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट होने परंतु सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना है।

करनाल। जिले में शनिवार रात को मौसम में परिवर्तन हुआ। रात 8 बजे तेज हवा चली। बिजली कड़कने लगी। साढ़े नौ बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री बढ़कर 31.7 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम परिवर्तन से किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि मंडियों में धान की ढेरियां लगी हैं जिनके भीगने का खतरा है।