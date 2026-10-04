Karnal News: फुटबाल का रोमांच...कर्ण स्टेडियम ने सीकरी की टीम को 3-0 से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुकाबले की शुरुआत से ही कर्ण स्टेडियम की टीम ने आक्रामक रुख अपनाया। मैच के दूसरे मिनट में ही कर्ण स्टेडियम के स्ट्राइकर ने सीकरी के डिफेंडरों को चकमा देते हुए पहला मैदानी गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इस शुरुआती झटके से सीकरी की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि तीसरे मिनट में कर्ण स्टेडियम के मिडफील्डर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया।सीकरी की टीम ने हाफ टाइम से पहले वापसी करने के कुछ प्रयास किए लेकिन कर्ण स्टेडियम की मजबूत डिफेंस के सामने उनके सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। कर्ण स्टेडियम के बैकलाइन खिलाड़ियों और गोलकीपर ने असाधारण तालमेल का परिचय दिया। सीकरी के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को पेनल्टी बॉक्स के पास कोई खाली जगह नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें दूर से ही कमजोर शॉट लगाने पर मजबूर होना पड़ा।मैच के अंतिम मिनट में कर्ण स्टेडियम ने एक और शानदार काउंटर-अटैक करते हुए तीसरा गोल दागा और सीकरी की रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद खेल प्रेमियों ने हर गोल पर तालियों के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।