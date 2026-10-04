Karnal News: सरपंच से रंगदारी मामले की जांच कर रही हैं पांच टीमें

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तीन सीआईए टीमों के अलावा थाना मधुबन और मंगलौरा पुलिस चौकी की टीम जांच कर रही है। अभी तक पुलिस को धमकी देने वाले कॉलर और फोटो पर गोली चलाने वाले युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है।पुलिस अब दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है। एक तरफ विदेशी नंबर से सरपंच को किए गए कॉल और उसमें दी गई धमकी की पड़ताल की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वागत द्वार पर फायरिंग करने वाले दो युवकों की पहचान के लिए वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।फायरिंग के बाद सरपंच की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की ओर से उन्हें चार सिपाही उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस टीमें मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। डीएसपी मनोज कुमार के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं। धमकी देने वालों और फायरिंग करने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संबंध की भी जांच कर रही है।