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करनाल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), गुरुग्राम ने प्रभावी कक्षा अवलोकन (ईसीओ) पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मास्टर ट्रेनरों को 25 से 27 नवंबर तक गुरुग्राम में तीन दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसके बाद 30 नवंबर से प्रदेश के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में प्रशिक्षण आयोजित होगा। पहले चरण में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक सात जिलों, दूसरे चरण में 3 से 5 दिसंबर तक आठ जिलों और तीसरे चरण में 7 से 9 दिसंबर तक सात जिलों में प्रशिक्षण होगा। तीसरे चरण में करनाल भी शामिल है। राज्य के केआरपी मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे, जबकि जिला स्तर पर डाइट के पीओसी जिला कोर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षा में शिक्षण पद्धति, विद्यार्थियों की भागीदारी और सीखने की क्षमता का आकलन करना है।