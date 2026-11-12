Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Stolen bike recovered during patrol, returned to owner

Karnal News: गश्त के दौरान मिली चोरी की गई बाइक, मालिक को लौटाई

Thu, 12 Nov 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Stolen bike recovered during patrol, returned to owner
बाइक सौंपते हुए पुलिस कर्मचारी। विज्ञप्ति
कैथल। कैथल पुलिस की ईआरवी टीम ने गश्त के दौरान चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर उसके मालिक को लौटा दी। मोटरसाइकिल मिलने पर मालिक ने हरियाणा पुलिस और कैथल पुलिस का आभार जताया। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि ईआरवी 385 थाना शहर कैथल की टीम गश्त के दौरान चौकी अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद थी।
विज्ञापन

इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को एक दुकान के पीछे धूल-मिट्टी में खड़ी मोटरसाइकिल दिखाई दी। टीम ने मोटरसाइकिल का नंबर तकनीकी माध्यम से चेक किया और उसके मालिक का पता लगाया। इसके बाद मालिक से संपर्क कर उसे मौके पर बुलाया गया। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल 4 नवंबर 2026 को चोरी हुई थी। इस संबंध में चौकी अनाज मंडी में शिकायत दर्ज थी। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और सुपरदारी की कार्रवाई पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल मालिक को सौंप दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed