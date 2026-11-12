Karnal News: गश्त के दौरान मिली चोरी की गई बाइक, मालिक को लौटाई

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इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को एक दुकान के पीछे धूल-मिट्टी में खड़ी मोटरसाइकिल दिखाई दी। टीम ने मोटरसाइकिल का नंबर तकनीकी माध्यम से चेक किया और उसके मालिक का पता लगाया। इसके बाद मालिक से संपर्क कर उसे मौके पर बुलाया गया। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल 4 नवंबर 2026 को चोरी हुई थी। इस संबंध में चौकी अनाज मंडी में शिकायत दर्ज थी। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और सुपरदारी की कार्रवाई पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल मालिक को सौंप दी गई।

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कैथल। कैथल पुलिस की ईआरवी टीम ने गश्त के दौरान चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर उसके मालिक को लौटा दी। मोटरसाइकिल मिलने पर मालिक ने हरियाणा पुलिस और कैथल पुलिस का आभार जताया। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि ईआरवी 385 थाना शहर कैथल की टीम गश्त के दौरान चौकी अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद थी।