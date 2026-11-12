Karnal News: नगर पालिका के सामने नाला खुला, हर दिन गिर रहे पशु

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पशुपालक साहिल राणा ने बताया कि इस रास्ते से पशुपालक अपनी भैंसों को खेतों तक लेकर जाते हैं। रास्ते में नाला खुला होने के कारण पशु इसमें गिर जाते हैं। एक महीने में उनकी छह भैंसें नाले में गिर चुकी हैं। इनमें कई की टांगें टूट गईं, जिनका इलाज चल रहा है।दीपक ने बताया कि बेसहारा पशुओं को बचाना मुश्किल होता है। उन्होंने दावा किया कि वह अपने ट्रैक्टर की मदद से हर महीने नाले से 8 से 10 बेसहारा पशुओं के शव बाहर निकालते हैं। कई पशुओं की नाले में गिरने से मौत हो जाती है।बच्चों और राहगीरों पर भी खतराविनय राणा ने बताया कि इस मार्ग पर रामबाग, बाबा रुढ़पुरी मंदिर परिसर, नगर पालिका कार्यालय, माईवाला डेरा और विश्वकर्मा वाटिका स्थित हैं। बच्चे बाबा रुढ़पुरी मंदिर परिसर में क्रिकेट खेलते हैं। कई बार गेंद निकालने के प्रयास में युवा भी नाले में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। लोगों ने नाले को ढकने या उसके किनारे मजबूत रेलिंग लगाने की मांग की है।नाले की गहराई करीब 15 फुट है और इसमें बार-बार पशुओं के गिरने की घटनाएं हो रही हैं। नाले को ढकने का काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। - पवन कुमार शर्मा, सचिव, नगर पालिका