Karnal News: श्री चैतन्य स्कूल ने सुपर-7 चैंपियनशिप में पाया तीसरा स्थान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:19 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:19 AM IST
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- खिलाड़ी गुरतेज संधू को चुना गया बेस्ट बॉलर
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हरियाणा राज्य स्तरीय सुपर-7 चैंपियनशिप में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सीएचडी सिटी करनाल की अंडर-16 टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता नीलोखेड़ी पॉलीटेक्निक स्टेडियम में आयोजित की गई थी। टीम के खिलाड़ियों ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।
टीम के खिलाड़ी गुरतेज संधू को पूरे चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। इस उपलब्धि पर कोच शुभम शर्मा तरावड़ी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। कोच ने बताया कि टीम के कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे प्रदेश का नाम भी रोशन होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर चयन
शुभम शर्मा ने बताया कि टीम के कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हरियाणा राज्य स्तरीय सुपर-7 चैंपियनशिप में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सीएचडी सिटी करनाल की अंडर-16 टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता नीलोखेड़ी पॉलीटेक्निक स्टेडियम में आयोजित की गई थी। टीम के खिलाड़ियों ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।
टीम के खिलाड़ी गुरतेज संधू को पूरे चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। इस उपलब्धि पर कोच शुभम शर्मा तरावड़ी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। कोच ने बताया कि टीम के कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे प्रदेश का नाम भी रोशन होगा।
विज्ञापन
राष्ट्रीय स्तर पर चयन
शुभम शर्मा ने बताया कि टीम के कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।
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