वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान 24 तक : शेरी

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असंध। हरियाणा कांग्रेस 12 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रदेशभर में ''वोट बचाओ देश-बचाओ'' चौपाल अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। इन चौपालों के माध्यम से कांग्रेस कथित चुनावी अनियमितताओं को उजागर करेगी। अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को वोट चोरी की पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शेर प्रताप शेरी ने कहा कि गांव का किसान, मजदूर और युवा समझ गया है कि उसका वोट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संवाद