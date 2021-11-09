Karnal News: कार सवार से एक लाख चार हजार रुपये लूटे

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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात लगभग साढ़े आठ बजे गांव रसिन निवासी 33 वर्षीय अमित अपनी कार से घरौंडा से अपने गांव जा रहे थे। जैसे ही वह हसनपुर रेलवे फाटक क्रास हुए होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के सामने 4-5 युवकों ने उनकी गाड़ी के सामने अपनी बाइक लगा दी और कार पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद एक लाख 4 हजार रुपये छीनकर फरार हो गए।घटना की सूचना मधुबन पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी लखवीर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं।