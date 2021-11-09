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करनाल। रायपुर के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 38 वर्षीय कृष्ण की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वह आठ दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। कृष्ण करनाल में प्लंबर का काम करके परिवार का गुजारा करता था। उसके दो बेटे हैं, जिनकी उम्र महज चार और दो साल है। कृष्ण तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। 16 नवंबर को रायपुर के पास हुए सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन संजीव ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद कृष्ण को समय पर उचित उपचार नहीं मिला। डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती। सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि पुलिस परिजन के बयान दर्ज कर मामले में आगामी कार्रवाई करेगी। ब्यूरो