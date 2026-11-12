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Karnal News: जींद रोड पर गड्ढा ठीक होने से राहगीरों को राहत

Thu, 12 Nov 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:40 PM IST
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Commuters get relief as pothole on Jind Road is fixed
राजौंद। जींद रोड पर सड़क के बीच कई महीनों से बने गहरे गड्ढे को प्रशासन की ओर से दुरुस्त करवाए जाने से राहगीरों ने राहत की सांस ली है। सड़क के बीच बने इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होने का खतरा बना रहता था और कई राहगीर चोटिल भी हो चुके थे।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर 7 की पार्षद कर्मवती को अवगत कराया गया था। पार्षद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सड़क के बीच बने गड्ढे को ठीक करवाने के लिए कहा। इसके बाद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की ओर से गड्ढे को ठीक करवाकर वहां ब्रेकर का निर्माण करवाया गया। स्थानीय निवासी इंद्रजीत दल सिंह, अजय राणा, समाजसेवी राजकुमार चौहान, कर्मपाल, सुमित चहल, रामफल आदि ने आभार व्यक्त किया।
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