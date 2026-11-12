Karnal News: डेंगू का एक और मामला आया सामने, कुल 20 केस

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 1310 सैंपल लिए जा चुके हैं। नए मरीज के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्र में फोगिंग व बचाव गतिविधियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक मिले 20 संक्रमितों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं हैं।280 टीमें कर रहीं घरों में जांचडेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की 36 टीमें शहरी और 244 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इनके अलावा 19 सुपरवाइजर भी निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को टीमों ने 10541 घरों और 19584 पानी के कंटेनरों की जांच की। इनमें 25 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा मिला। जिले में अब तक 4110 चालान और नोटिस जारी किए जा चुके हैं।डेंगू से बचाव के लिए घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढककर रखें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें। बुखार होने पर खुद दवा लेने के बजाय चिकित्सक की सलाह जरूर लें। सरकारी अस्पतालों में भी जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। - डॉ. नीरज मंगला, डिप्टी सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग