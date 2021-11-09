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संक्रमित मिले व्यक्ति का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने बताया कि इस समय मौसम मच्छरों के पनपने के अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में लोगों को अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।डेंगू, चिकनगुनिया जैसे लक्षण दिखाई देने पर खुद दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकीय परामर्श लें और आवश्यक जांच करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शुक्रवार तक जिले में 10122 घरों और 19897 पानी के कंटेनरों की जांच की। इनमें 34 कंटेनरों में मच्छरों का लार्वा मिला।अब तक जिले में 16 लाख 90 हजार 871 घरों और 32 लाख 90 हजार 303 कंटेनरों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान 4,308 कंटेनरों में लार्वा मिलने पर चालान और नोटिस जारी किए गए हैं।