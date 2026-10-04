Karnal News: उपतहसील में कर्मचारी पर पिस्टल तानने वाले बदमाश का 8 दिन बाद भी बेसुराग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:56 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:56 AM IST
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करनाल/निसिंग। उपतहसील परिसर में कर्मचारी गुरप्रीत गोंदर पर पिस्टल तानने के मामले में आठ दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू की थी लेकिन उपतहसील परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण पुलिस को मौके की सीधी फुटेज नहीं मिल सकी। अब मामले की जांच सीआईए असंध को ट्रांसफर कर दी गई है।
25 सितंबर को दोपहर उपतहसील परिसर में दो नकाबपोश युवक पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों ने कर्मचारी गुरप्रीत गोंडर को घेर लिया और उस पर पिस्टल तानने का प्रयास किया। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की थी।
निसिंग थाना पुलिस की टीम जांच में लगी थी। पुलिस ने उपतहसील परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगे कैमरों की जानकारी जुटानी शुरू की, ताकि आरोपियों के आने और वारदात के बाद वहां से निकलने के रास्ते का पता लगाया जा सके। जांच में सामने आया कि उपतहसील परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इससे पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों की सीधी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी।
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आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
उपतहसील के कैमरों से फुटेज नहीं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठानों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का प्रयास किया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि दोनों नकाबपोश युवक किस दिशा से उपतहसील परिसर में पहुंचे और घटना के बाद किस तरफ फरार हुए।
आरोपियों की पहचान के प्रयास : एसपी
पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि सीआईए की टीम उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात के पीछे का कारण और उनके बारे में अन्य जानकारी सामने आ सकेगी।
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25 सितंबर को दोपहर उपतहसील परिसर में दो नकाबपोश युवक पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों ने कर्मचारी गुरप्रीत गोंडर को घेर लिया और उस पर पिस्टल तानने का प्रयास किया। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की थी।
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निसिंग थाना पुलिस की टीम जांच में लगी थी। पुलिस ने उपतहसील परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगे कैमरों की जानकारी जुटानी शुरू की, ताकि आरोपियों के आने और वारदात के बाद वहां से निकलने के रास्ते का पता लगाया जा सके। जांच में सामने आया कि उपतहसील परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इससे पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों की सीधी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी।
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आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
उपतहसील के कैमरों से फुटेज नहीं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठानों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का प्रयास किया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि दोनों नकाबपोश युवक किस दिशा से उपतहसील परिसर में पहुंचे और घटना के बाद किस तरफ फरार हुए।
आरोपियों की पहचान के प्रयास : एसपी
पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि सीआईए की टीम उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात के पीछे का कारण और उनके बारे में अन्य जानकारी सामने आ सकेगी।