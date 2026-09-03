फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Karnal issues echoed in the Legislative Assembly.

Karnal News: विधानसभा में गूंजे करनाल के मुद्दे

Thu, 03 Sep 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Karnal issues echoed in the Legislative Assembly.
लोगों की समस्या सुनते विधायक जगमोहन आनंद। स्वयं
करनाल। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में करनाल और नीलोखेड़ी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। विधायक जगमोहन आनंद ने करनाल के लिए कुल 11 प्रमुख मांगें रखीं। वहीं, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने तरावड़ी कॉलेज के अधूरे निर्माण का मुद्दा उठाया।
विज्ञापन

जगमोहन आनंद ने सेक्टर-37 में ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की मांग की। उन्होंने कपड़ा बाजार को भी वहां स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक और अव्यवस्था को दूर किया जा सकेगा। करनाल में गुड्स ट्रांसपोर्ट संचालकों के लिए समुचित पार्किंग स्थल नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से ट्रैफिक दबाव कम होगा और व्यवसाय को गति मिलेगी। काछवा गांव के पास ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण की मांग भी रखी गई। गुड़, दाल, मसाला और चारा मंडियों के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने पर जोर दिया गया। विधायक ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 1527 पदों की स्वीकृति का मुद्दा उठाया। उन्होंने एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की भी मांग की।
विज्ञापन



अन्य प्रमुख मांगें

जगमोहन आनंद ने जिला परिषद में शामिल मार्केटिंग बोर्ड की छह गांवों की सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग की। सेक्टर-13 की खाली भूमि का योजनाबद्ध विकास करने पर जोर दिया गया। सरकारी निर्माण कार्यों में अत्यधिक माइनस पर टेंडर की व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने उपमंडल स्तर पर विधायक कार्यालय की व्यवस्था की भी मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


तरावड़ी कॉलेज के अधूरा निर्माण का मुद्दा उठाया
तरावड़ी/नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने तरावड़ी स्थित गुरु तेग बहादुर महाविद्यालय के अधूरे निर्माण कार्य का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा। विधायक ने बताया कि कॉलेज का 70 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कार्य में देरी के कारणों और शेष कार्य को दोबारा शुरू करने की समय-सीमा पर जानकारी मांगी।

लोगों की समस्या सुनते विधायक जगमोहन आनंद। स्वयं

लोगों की समस्या सुनते विधायक जगमोहन आनंद। स्वयं

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed