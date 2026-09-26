Karnal News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जागृति ने जीता कांस्य
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:38 AM IST
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करनाल। सीबीएसई राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिले की खिलाड़ी जागृति कश्यप ने कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन पानीपत में किया गया था। जागृति ने अंडर-17 के 32 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था। पदक जीतकर घर पहुंचने पर परिजन और शुभचिंतकों ने जागृति को मिठाई खिलाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जागृति के पिता कदम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के दाैरान जागृति को बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रतियोगिता में खेलने का फैसला लिया और पदक अपने नाम किया। जागृति आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, अल्फा सिटी, करनाल की छात्रा हैं। जागृति की माता गीता देवी और बहन गौरा व भाई कर्ण सिंह ने उसे बधाई दी। जागृति ने कोच सुनीला को अपना प्रेरणास्रोत बताया।
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