Karnal News: स्वर्ण विजेता कबड्डी टीम का किया सम्मान

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संवाद न्यूज एजेंसी

असंध। मीरा बाबा स्पोर्ट्स अकादमी की कबड्डी टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। पीएम श्री खेल मैदान में आयोजित समारोह में उन्हें स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र दिए गए। गोल्डन ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलबाग सिंह चौधरी और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप सिंह मल्ली ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। इस अवसर पर मास्टर श्यामलाल शर्मा और राजेश जांगड़ा भी उपस्थित थे। समारोह में गोल्डन ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रविंद्र रिसालवा के सामाजिक योगदान का भी जिक्र किया गया।

पीएम श्री खेल मैदान में आयोजित हुआ समारोह