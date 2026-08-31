Karnal News: बवाल के बाद भी सड़कों से नहीं उठा कूड़ा

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रविवार को नेहरू पैलेस मार्केट और जवाहर मार्केट में कूड़े के ढेरों में आग लगाई गई। इनसे पूरा दिन धुआं उठता रहा। दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को बढ़ाते हुए दो सितंबर तक कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है।दो दिन पहले भी हुआ था टकरावदो दिन पहले कैथल रोड पुल के नीचे रामनगर की ओर जमा कूड़ा उठाने पहुंची निगम की टीम का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया था। निगम अधिकारी जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर कूड़ा उठाने पहुंचे थे। मौके पर मौजूद हड़ताली कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और कर्मचारियों को हटाने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी। इस दौरान कई कर्मचारियों को चोटें आई थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को हिरासत में लिया था।इस घटना के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकी है। कई इलाकों में कूड़ा उठान प्रभावित होने के कारण मुख्य सड़कों से लेकर गली-मोहल्लों तक कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में भी लोगों को दुर्गंध और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। कूड़ा जलने से आसपास धुआं फैल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री के जलने से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द कूड़ा नहीं उठाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है।समाधान नहीं निकला तो बढ़ सकती है परेशानी : प्रधाननगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजकुमार का कहना है कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। अब संघ ने दो सितंबर तक हड़ताल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा का कहना है कि वे शहर की सफाई बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैक्लिपक व्यवस्था से कूड़ा उठवाया जा रहा है। शहरवासियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।