Karnal News: पहली बार चंडीगढ़ से होगा प्रधानी का फैसला.. अफवाह से खराब हुआ माहौल

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शीशा तोड़ अंदर घुसे समर्थक, बीच में रुकी मतगणनाहालात यह बने कि प्रधान प्रत्याशी के समर्थक गुस्से में आ गए और शीशा तोड़कर मतगणना केंद्र में घुस गए। इससे मतगणना बीच में रुक गई। ऑब्जर्वर निर्मल सिंह का कहना है कि बाद में पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लिया। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो वोटों को सील करके एसडीएम की निगरानी में रखवा दिया गया।ऑब्जर्वर निर्मल सिंह का कहना है कि करनाल बार में चुनाव के दौरान विवाद तो कई बार हुए पर अब जैसे हालात कभी नहीं बने। मतगणना के लिए सोमवार को चंडीगढ़ बार काउंसिल से कमेटी गठित होने की उम्मीद है। स्थानीय अधिवक्ताओं का कहना है कि बाहरी लोगों के कारण माहौल खराब हुआ।आरओ ने घोषणा नहीं की, वह किसी के कहने पर चल रहे : जंगशेरप्रधान पद के उम्मीदवार जंगशेर राणा का कहना है कि आरओ ने कोई भी पोस्ट की घोषणा नहीं की तो पहले ही विजेता कैसे बना लिया गया। आरओ ने गिनती करने से मना किया था। हमने उन्हें गिनती करके नतीजे घोषित करने के लिए कहा था। मुझे लग रहा है कि आरओ किसी के कहने पर चल रहे हैं। वह निर्णय नहीं ले पा रहे। गिनती हो चुकी थी, घोषणा होना शेष थी। मैं एक वोट से जीत चुका था लेकिन आरओ ने घोषणा नहीं की। साइन करने से आरओ बचते दिखे।दो वोट से आगे थे, नीचे 200 बता दिए : कनवदीपप्रधान पद के उम्मीदवार कनवदीप का कहना है कि दो वोटों से आगे रहने की बात उन्हें आरओ की टीम ने बता दी थी। वह लीड कर रहे थे। नीचे बात पहुंची, जश्न शुरू हो गया। लोगों ने दो का 200 बता दिया, इसके बाद विवाद बढ़ गया। दूसरी पार्टी ने मतगणना केंद्र में घुसकर प्रदर्शन करते हुए मतगणना पर प्रश्नचिह्न लगा दिए। वोटों को रद्द करने की मांग की। नाम के आगे मोहर लगी होती है तो वो वैलिड होती है। लड़ते हुए हालात ऐसे बन गए कि गिनती नहीं हो सकती, इसलिए रिकाॅर्ड सील है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में नतीजे सभी के सामने होंगे।