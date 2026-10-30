Karnal News: धुंध से पहले सड़कों के गड्ढे भरें, रिफ्लेक्टर भी लगाएं जाएं

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डीसी लघु सचिवालय सभागार में म्हारी सड़क (हरपथ) एप को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गड्ढायुक्त या टूटी सड़क की तस्वीर अपलोड कर सकता है। संबंधित विभाग शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारें।पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकाय, जिला परिषद, पंचायत और एचएसवीपी सहित विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। नगराधीश सुरेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर टूटी सड़कों की मरम्मत कराने को कहा। सेक्टर-12 से कुंजपुरा रोड की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत जल्द कराने को भी कहा गया। ब्यूरोशहर के 10 प्रमुख मार्गों पर गड्ढेरेलवे रोड, सेक्टर-12 रोड, कुंजपुरा रोड, सेक्टर-13 रोड, मॉडल टाउन रोड और माल रोड समेत करीब 10 प्रमुख मार्गों पर सड़कें खराब हैं। धुंध के मौसम में इन गड्ढों के कारण हादसों का खतरा और बढ़ सकता है।