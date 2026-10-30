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Karnal News: धुंध से पहले सड़कों के गड्ढे भरें, रिफ्लेक्टर भी लगाएं जाएं

Fri, 30 Oct 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:44 AM IST
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Fill the potholes on the roads before the fog sets in, and install reflectors as well.
करनाल। धुंध के मौसम में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर बने गड्ढे जल्द भरवाएं और जरूरत के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं। उन्होंने कहा कि बारिश का सीजन खत्म हो चुका है, इसलिए सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई जाए।
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डीसी लघु सचिवालय सभागार में म्हारी सड़क (हरपथ) एप को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गड्ढायुक्त या टूटी सड़क की तस्वीर अपलोड कर सकता है। संबंधित विभाग शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारें।
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पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकाय, जिला परिषद, पंचायत और एचएसवीपी सहित विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। नगराधीश सुरेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर टूटी सड़कों की मरम्मत कराने को कहा। सेक्टर-12 से कुंजपुरा रोड की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत जल्द कराने को भी कहा गया। ब्यूरो
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शहर के 10 प्रमुख मार्गों पर गड्ढे
रेलवे रोड, सेक्टर-12 रोड, कुंजपुरा रोड, सेक्टर-13 रोड, मॉडल टाउन रोड और माल रोड समेत करीब 10 प्रमुख मार्गों पर सड़कें खराब हैं। धुंध के मौसम में इन गड्ढों के कारण हादसों का खतरा और बढ़ सकता है।
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