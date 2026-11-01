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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Even though there was space available in the grain markets, bags of paddy left in the water were not moved.

Karnal News: अनाज मंडियों में जगह होने पर भी नहीं हटाए पानी में रखे धान के कट्टे

Sun, 01 Nov 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:18 AM IST
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Even though there was space available in the grain markets, bags of paddy left in the water were not moved.
मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। अनाज मंडियों में आवक कम होने के बाद खाली और सुरक्षित जगह बनने लगी है। शनिवार को आवक के मुकाबले उठान तेज हुआ। इससे शेडों के नीचे भी जगह खाली हो रही है। सुरक्षित जगह बनने के बाद भी बारिश के कारण जमा पानी में रखे कट्टे हटाए नहीं गए हैं। करीब 1200 कट्टों में दाने अंकुरित हो गए। रविवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है।
मंडियों में अंकुरित हुए कट्टों के धान के कारण एक लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का आकलन है। कट्टों में अंकुरित धान की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। खरीद एजेंसियों ने उठान नहीं कराया तो आढ़तियों और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
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आढ़ती नरेश, मूलचंद, किशन राज आदि ने बताया कि मंडी में जगह बनी पर खरीदे गए धान के कट्टों की सिलाई नहीं की गई है, इसलिए इनको उठवाने पर धान बिखर जाएगा। जिन कट्टों की सिलाई हो गई थी उनको पलटवाया तो उसमें कुछ दाने अंकुरित हो गए हैं। बाकी कट्टों को सुरक्षित स्थानों पर रखवाने के लिए मजदूर लगा दिए गए हैं।
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मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

मंडी में पानी के बीच रखे धान के कट्टे। संवाद

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