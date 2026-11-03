Karnal News: अतिक्रमण और ई-रिक्शा ने रोकी बाजारों की रफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कहीं दुकानों के बाहर अतिक्रमण ने सड़क की चौड़ाई घटा दी है तो कहीं पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ई-रिक्शा बन रहे हैं, जो कहीं भी रोककर सवारियों का इंतजार करने लगते हैं। कर्ण गेट मार्केट और बस अड्डे के प्रवेश द्वार पर स्थिति ज्यादा खराब है। कई बार दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को निकलने के लिए जगह तक नहीं मिलती।बस अड्डे के प्रवेश द्वार पर ई-रिक्शा की मनमानी से हालात और बिगड़ जाते हैं। सवारियों की तलाश में चालक प्रवेश द्वार के आसपास ही रिक्शा रोककर खड़े रहते हैं। इससे बसों और अन्य वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है। यात्रियों को भी जाम के बीच से निकलना पड़ता है।बनाई जाए पार्किंग व्यवस्थाजरूरत है कि बाजारों में अतिक्रमण हटाने के साथ ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड और पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए, ताकि कारोबार और आम लोगों का आवागमन दोनों प्रभावित न हों।अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों को पीली पट्टी के भीतर सामान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ई-रिक्शा व नो पार्किंग पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। - सलोनी शर्मा, आयुक्त, नगर निगम