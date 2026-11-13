Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Elderly motorcyclist dies after being hit by an unknown vehicle

Karnal News: अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग की मौत

Fri, 13 Nov 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Elderly motorcyclist dies after being hit by an unknown vehicle
टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई
विज्ञापन

निसिंग। करनाल-कैथल मुख्य मार्ग पर नवराज एग्रीकल्चर उद्योग केंद्र के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 70 वर्षीय बुजुर्ग गांव चकदा निवासी गुरमीत सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गुरमीत सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव चकदा से निसिंग काम से आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई गई।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें सीएचसी निसिंग पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करवाने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद शव घर ले गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed