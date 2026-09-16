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अंक और डिग्री तक सीमित न रखें शिक्षा : प्रो. आरएस दुबे

Wed, 16 Sep 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:30 AM IST
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Do not limit education to marks and degrees: Prof. RS Dubey
दीक्षाराम कार्यक्रम के दौरान वक्तव्य देते वक्ता। संस्थान
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में बीटेक के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए मंगलवार को दो सप्ताह के दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉ. डी. सुंदरसन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सिर्फ संस्थान की पढ़ाई और शोध व्यवस्था से परिचित नहीं कराया गया, बल्कि उन्हें बेहतर वैज्ञानिक, समस्या-समाधानकर्ता और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम एक अक्तूबर तक चलेगा।
मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के कुलपति प्रो. आरएस दुबे ने कहा कि दीक्षारंभ महज परिचय कार्यक्रम नहीं है। यह विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन, जीवन मूल्यों और लक्ष्य निर्धारण की नींव रखने का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को केवल अंक और डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नीति-निर्माता और समस्या-समाधानकर्ता हैं। तकनीक का इस्तेमाल मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों के साथ होना चाहिए। कार्यक्रम में करनाल स्थित मुख्य परिसर के साथ एनडीआरआई के दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन, बेंगलुरु के संकाय सदस्य, अधिकारी और विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
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आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर सीखने की दी सलाह

एनडीआरआई के निदेशक व कुलपति डॉ. धीर सिंह ने विद्यार्थियों से आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर वैज्ञानिक जिज्ञासा, नवाचार और मेहनत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रैगिंग के खिलाफ संस्थान की शून्य सहनशीलता नीति को लेकर भी विद्यार्थियों को स्पष्ट संदेश दिया।
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पढ़ाई से लेकर शोध और हॉस्टल तक की दी जानकारी

दीक्षारंभ के दौरान संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) डॉ. आशीष कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक नियमों और उपस्थिति संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) डॉ. राजन शर्मा ने संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध सुविधाओं और डेयरी क्षेत्र में चल रहे नवाचारों से अवगत कराया। विद्यार्थियों को हॉस्टल के नियम, परिसर की सुविधाएं, अनुशासन संहिता और टीम भावना विकसित करने वाली गतिविधियों की जानकारी भी दी गई।
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