Karnal News: 9362 किसानों की दिवाली रहेगी फीकी

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डीएफएससी जतिन मित्तल के अनुसार, प्रदेश में अब तक 536139 किसानों को कुल 9234.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो कुरुक्षेत्र 2093.67 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 1703.29 करोड़ के साथ कैथल दूसरे और करनाल जिला तीसरे स्थान पर है। झज्जर जिले में भुगतान की स्थिति सबसे कमजोर बनी हुई है। यहां किसानों को महज 1.07 करोड़ रुपये ही जारी हो पाए हैं। जिलों के बीच भुगतान की इस असमान रफ्तार से स्पष्ट है कि खरीद के बाद किसानों तक राशि पहुंचने में अलग-अलग स्तर पर देरी हो रही है।करनाल में भी बड़ी संख्या में किसानों को भुगतान का इंतजार है। किसानों के लिए यह समय अगली गेहूं की फसल की तैयारी का भी है। ऐसे में धान की बिक्री का पैसा नहीं मिलने से बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए आर्थिक प्रबंध करना मुश्किल हो सकता है।सात दिन हो गए धान बेचेबलड़ी के किसान सोमपाल ने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले पांच एकड़ पीआर धान बेची थी। सोचा था दिवाली से पहले भुगतान हो जाएगा लेकिन सात दिन से ऊपर होने वाले हैं अभी तक पेमेंट नहीं आई।त्योहार पर पैसे की जरूरतअलावला के किसान रामसिंह का कहना है कि छह से सात दिन पहले धान की बिक्री हो गई थी। अभी तक भुगतान नहीं किया गया। अभी देश का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है, इसी समय पैसे की ज्यादा जरूरत है।गेहूं की बोआई का समयजुंडला के किसान ओमबीर ने बताया कि फसल का भुगतान नहीं होने से दिवाली खाली जाएगी। साथ ही, गेहूं की बोआई का समय चल रहा है। उन्हें खाद व बीज भी खरीदना है, बिना पैसों के कैसे बोआई करेंगे।