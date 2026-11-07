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Karnal News: गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी पर अनिश्चिकालीन आंदोलन का निर्णय

Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
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Decision to launch an indefinite agitation over the increase in sugarcane prices
मंगलोरा गांव में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की बैठक को संबो​धित करते प्रदेशाध्यक्ष रत्तन मान। प
करनाल। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि मंगलोरा गांव में शुक्रवार को गन्ना किसानों की राज्यस्तरीय महापंचायत हुई। बैठक में गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग पर आंदोलन की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों की मांग नहीं मानती तो किसान आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होंगे।
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महापंचायत में सर्वसम्मति से गन्ने के रेट की बढ़ोतरी के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत शुगर मिलों में पंचायत करते हुए दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव किया जाएगा। युवा किसान नेता जसविंदर मंगलोरा, किसान नेता सुरेश कोथ, किसान नेता जोगिंदर नैन, कामरेड सुमित व अन्य मौजूद रहे।
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12 नवंबर से निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली
आंदोलन के पहले चरण में प्रदेश की 7 प्रमुख शुगर मिलों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सोनीपत शुगर मिल पर 12 नवंबर, करनाल शुगर मिल पर 14 नवंबर, यमुनानगर में 16 नवंबर, नारायणगढ़ शुगर मिल पर 18 नवंबर, जींद शुगर मिल पर 21 नवंबर, रोहतक शुगर मिल पर 23 नवंबर और भादसौ शुगर मिल पर 27 नवंबर को किसान पंचायत व ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी।
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