फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   DAV Public School athletes shine in swimming and Wushu.

Karnal News: डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने तैराकी और वुशु में चमकाया नाम

Fri, 28 Aug 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
DAV Public School athletes shine in swimming and Wushu.
अंबाला सिटी के डीएवी पब्लिक स्कूल में विजेता बच्चों को आशीर्वाद देते प्राचार्य। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। डीएवी पब्लिक स्कूल, जगाधरी गेट के विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। खेल अध्यापकों वरुण सभरवाल और जगतार ने बताया कि विद्यार्थियों ने तैराकी और वुशु में बेहतरीन पदक हासिल किए हैं। फिन स्विमिंग और तैराकी प्रतियोगिताओं में कक्षा पहली के शौर्य ने 2 रजत व 3 कांस्य, चौथी कक्षा की श्रव्या ने 3 कांस्य और दसवीं कक्षा के शक्ति ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए।


वहीं, 59वीं एसजीएफआई राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने परचम लहराया। अंडर-17 वर्ग में एकम कौर ने स्वर्ण, कनिष्का सैनी ने रजत, और वासु कश्यप व परीक्षा ने कांस्य पदक जीता। अंडर-19 वर्ग में नवजोत कौर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। मन्नत संधू ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. राधा रमन सूरी ने सभी विजेता खिलाड़ियों, अभिभावकों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed