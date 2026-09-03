Karnal News: सफाईकर्मियों के गुस्से की आग में सफाई स्वाहा

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निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि बुधवार को सेक्टर-6 के पीछे, शिव मंदिर के नजदीक, ग्रीन बेल्ट क्षेत्र, सेक्टर-6 मार्केट, फूसगढ़ रोड, सेक्टर-7 मार्केट क्षेत्र व थाने के पीछे, सेक्टर-8 में मार्केट क्षेत्र, बीएसएनएल क्वार्टर्स के पास व जिमखाना क्लब के नजदीक, आईटीआई चौक आदि इलाके में सफाई की गई। करीब 25 ट्रालियों में 300 मीट्रिक टन कचरे का उठान हुआ।पुलिस की मौजूदगी में उठा कूड़ानिसिंग। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ा उठाया। नगर पालिका सचिव शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कर्मचारियों को वहां से हटाया।दो मंत्रियों के फूंके पुतलेनीलोखेड़ी। सफाई कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और विपुल गोयल का पुतला फूंककर रोष जताया। इससे पूर्व कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्रियों की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली। यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह ने कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन से बातचीत की जा रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। धरने पर कृष्ण लाल, रिंकू, नरेश, सोनू, राजेंद्र, दलेल सिंह और मदन लाल मौजूद रहे।निकाली शवयात्रा, हांडी फोड़कर पुतला फूंकातरावड़ी। हड़ताल पर चल रहे सफाईकर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए हांडी फोड़ी। प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली और सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को लेकर ठोस समाधान नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।नौकरी जॉइन करने के नोटिस की प्रतियां फूंकीइंद्री। नगर पालिका कार्यालय के बाहर दमकल और सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विभाग की ओर से हड़ताल पर बैठे दमकल कर्मचारियों को नोटिस देकर ड्यूटी जॉइन करने के लिए कहा गया तो रोष बढ़ गया। नगर पालिका संघ के प्रधान बुद्ध राम और दमकल कर्मियों के प्रधान रजनीश कुमार की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन के दौरान इन नोटिस की प्रतियां भी फूंकी गई।