Karnal News: उत्तराखंड में कार बनी आग का गोला, छह पर्यटकों ने कूद कर बचाई जान

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। उत्तराखंड घूमने गए करनाल के छह पर्यटकों की जान उस समय आफत में पड़ गई, जब कुमायूं के अल्मोड़ा जाते समय उनकी चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं और लपटें उठती देख चालक ने सभी को बाहर कूदने के लिए कहा। इसके बाद एक-एक कर सभी पर्यटक चलती कार से कूद गए। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।करनाल की बंगाली कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार शाह ने बताया कि वे पांच दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे। सभी ने पहले हरिद्वार में गंगा के दर्शन किए और फिर हल्द्वानी जाकर अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। खैरना मोटर मार्ग पर पन्याली के पास अचानक उनकी कार से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। हालात बिगड़ते देख चालक समेत सभी लोग बाहर कूद गए।हाईवे पर लगा जामघटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। इसमें एक व्यक्ति घबराकर मदद की गुहार लगाता सुनाई दे रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग के कारण रानीखेत-खैरना मार्ग पर यातायात रुक गया और वाहनों की कतार लग गई। दकमल कर्मियों के अनुसार कार सीएनजी से चलती थी। आशंका है कि ओवरहीट होने के कारण उसमें आग लगी।