फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Body of an innocent child, who went missing while playing in the street, found in a pond 23 hours later

Karnal News: गली में खेलते हुए लापता मासूम का 23 घंटे बाद जोहड़ में मिला शव

Fri, 30 Oct 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Body of an innocent child, who went missing while playing in the street, found in a pond 23 hours later
एकांश फाइल फोटो
करनाल/निसिंग। निसिंग के गांव सिंगड़ा में बुधवार दोपहर से लापता दो वर्षीय मासूम एकांश का शव 23 घंटे बाद वीरवार दोपहर करीब एक बजे घर के पास ही स्थित एक गंदे तालाब (जोहड़) से बरामद हुआ। बच्चे के लापता होने के बाद पुलिस ने गांव में करीब 21 घंटे तक व्यापक सर्च अभियान चलाया। एकांश का शव तालाब से बाहर निकाला गया, पूरे गांव में मातम छा गया।
विज्ञापन

मां काजल ने बताया कि वह बुधवार दोपहर को घर का काम कर रही थीं। करीब दो बजे उनका बेटा एकांश गली में खेल रहा था। कुछ समय बाद जब उन्होंने बाहर देखा, तो बेटा वहां नजर नहीं आया। परिजन ने अपने स्तर पर बच्चे की काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।
विज्ञापन

निसिंग थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पिता लालचंद से जानकारी जुटाकर सर्च अभियान शुरू किया। डीएसपी (मुख्यालय) संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस इस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


21 घंटे का महा-अभियान
बुधवार दोपहर 2 बजे गायब हुए बच्चे को ढूंढने के लिए वीरवार दोपहर 1 बजे तक लगातार बचाव अभियान चला। मधुबन पुलिस अकादमी के जवानों ने हर घर की छत और पानी की टंकियां तक खंगालीं। खोजी कुत्ते और ड्रोन तकनीक से मिला शव बुधवार रात करीब 11 बजे परिजन की आशंका पर गोताखोर प्रकट सिंह को बुलाया गया और रात में ही तालाब में तलाश शुरू की गई, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ पता नहीं चला।

वीरवार सुबह होते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया। इस अभियान में मधुबन पुलिस अकादमी से अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया। खोजी कुत्ते को बच्चे के कपड़े सुंघाकर गलियों और झाड़ियों (बुटेड़ों) की जांच कराई गई। आखिरकार, जब तालाब में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, तो जोहड़ के एक कोने में एक संदिग्ध आकृति दिखाई दी। मौके पर पहुंचे गोताखोरों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां से एकांश का शव बाहर निकाला।

एकांश फाइल फोटो

एकांश फाइल फोटो

एकांश फाइल फोटो

एकांश फाइल फोटो

एकांश फाइल फोटो

एकांश फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed