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Karnal News: सरपंच अंजू के निलंबन के बाद अनु रानी संभालेंगी हसनपुर की कमान

Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
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Anu Rani to take charge of Hasanpur following the suspension of Sarpanch Anju
अनु रानी को हसनपुर गांव का कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किए जाने पर बधाई देते ग्रामीण। संवाद
घरौंडा। गांव हसनपुर की पंचायत का कामकाज अब अनु रानी संभालेंगी। सरपंच अंजू के निलंबन के बाद बुधवार को उन्हें कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय में बीडीपीओ सोमबीर की देखरेख में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई। गांव के आठ पंचों में से पांच चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। सभी ने सर्वसम्मति से अनु रानी के नाम पर सहमति जताई।
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अनु रानी ने कहा कि गांव में विकास कार्यों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वह सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने के साथ पंचायत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
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तीन दिन पहले निलंबित हुई थीं सरपंच
गांव हसनपुर की सरपंच अंजू को विकास कार्यों में कथित धांधली के आरोप में जिला उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा के निर्देश पर तीन दिन पहले निलंबित किया गया था। इसके बाद पंचायत का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
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