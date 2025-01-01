फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Sher Singh mortal remains reached home, draped in the tricolour.

Karnal News: तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा शेर सिंह का पार्थिव शरीर

Thu, 22 Oct 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Sher Singh mortal remains reached home, draped in the tricolour.
शेर सिंह फाइल फोटो
इंद्री। जिस भाई के सिर पर सेहरा सजने और घोड़ी पर सवार होकर घर लौटने का इंतजार था, वह तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर बनकर घर पहुंचा। दरवाजे पर सेहरा लिए खड़ी बहन मनजीत की आंखों के सामने जब भाई का शव आया तो परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। देश सेवा में जुटे 32 वर्षीय सैनिक शेर सिंह की सड़क हादसे में मौत से बुढनपुर बांगर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूबेदार अमरिंदर शर्मा ने बताया कि वह एक माह की छुट्टी लेकर 12 अक्तूबर को घर के लिए निकले थे।
विज्ञापन

शेर सिंह 12 अक्तूबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका पहले करनाल के निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। शेर सिंह की माता सुखविंदर कौर ने बताया कि उन्हें हादसे के बारे में गांव के ही एक युवक ने फोन कर सूचना दी थी। हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। शेर सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ग्रामीण बालकराम और अमनदीप सिंह ने कहा कि कम उम्र में देश सेवा कर रहे जवान की असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक है।
विज्ञापन

2014 में सेना में हुए थे भर्ती
शेर सिंह वर्ष 2014 में करीब 18 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। अहमदाबाद में आरटी बेस पर प्रशिक्षण लेने के बाद उनकी तैनाती नायक के पद पर 13 फील्ड रेजिमेंट, रुड़की में हुई। काम में दक्षता और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर स्थित रायवाला में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। वह पिछले 12 वर्षों से सेना में सेवाएं दे रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शेर सिंह फाइल फोटो

शेर सिंह फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed