अंकित बालियान हत्याकांड: सोनीपत में ठेके पर गोली चला चुके सत्यम और आर्यन, दोनों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या में करनाल के सत्यम कादियान और आर्यन संधू का नाम आया है। दोनों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया गया है। यूपी के शामली की पुलिस के साथ करनाल की स्पेशल टास्क फोर्स ( एसटीएफ) भी उनकी तलाश में जुटी है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उनके विदेश भागने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची तो दोनों के घर ताला लटका मिला। पड़ोस के लोग यह जानकर हैरान रह गए कि उन्होंने छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में बड़ी तेजी से कदम बढ़ा दिए है।

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सत्यम और आर्यन का रिकार्ड निकलवाया गया है। दोनों पर सोनीपत में शराब के ठेके पर फायरिंग की प्राथमिकी पहले से दर्ज है। इस मामले में भी उनकी तलाश की जा रही है - दीपेंद्र राणा, इंचार्ज एसटीएफ।

सत्यम और आर्यन शार्प शूटर हैं। गायक अंकित बालियान की हत्या में उनकी तलाश की जा रही है - नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी शामली

दोनों 20 साल से कम के हैं और 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर जुर्म की राह पकड़ी है। तेजी से उभरते गायक की हत्या उनके जुर्म की कुंडली में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले 2025 में सोनीपत में शराब के ठेके पर फायरिंग कर चुके हैं। दो दिन पहले मुठभेड़ में मारे जा चुके उनके साथी मोहित और सुमित 25 साल से कम थे।19 साल के सत्यम कादियान का आलीशान घर शहर की अंसल टाउन कालोनी में है जबकि आर्यन संधू पुराने शहर की घनी आबादी वाले कलंदरी गेट का रहने वाला है। पिछले तीन दिन में दोनों की तलाश में शामली पुलिस और करनाल एसटीएफ एक-एक बार आ चुकी है। पुलिस टीमों ने दोनों के पड़ोसियों से जानकारी ली और चली गई। सत्यम के परिवार का पुश्तैनी मकान जाटो गेट क्षेत्र में है। ये लोग अंसल टाउन के मकान में दिन में ही रहते हैं।उसके पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस की बातें सुनकर वे लोग दंग रह गए। सत्यम दिखने में बच्चा सा ही लगता है और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि दो राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह बड़े कारोबारी का इकलौता बेटा है। उसकी तीन बहनें हैं। तीनों की शादी हो चुकी। उसे लग्जरी गाडि़यों का शौक है। एक साल में दो से तीन गाड़ी बदल देता है। इंस्टाग्राम पर गाडि़यों के साथ रील डालता रहता है। एक रील में हथियार के साथ भी नजर आया लेकिन किसी की हत्या कर देगा, इसकी उम्मीद नहीं थी।आर्यन के पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें पुलिस के आने पर ही पता चला कि गायक की हत्या में उसका नाम आया है। वह पड़ोस के लोगों से कम ही वास्ता रखता है। उसके पिता नरेंद्र की मौत हो चुकी है। उसके बारे में सुना था कि वह सत्यम के साथ घूमता है लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोनों ने हत्या जैसी संगीन वारदात कर दी।शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक और यू-ट्यूबर अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त को शामली में की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या में शामिल चार शूटरों की पहचान का दावा किया। इनमें सोनीपत निवासी मोहित (24) और सुमित (22) को 31 अगस्त को मुठभेड़ में मार गिराया। सत्यम और आर्यन की तलाश की जा रही है। पुलिस की जांच में आया है कि अंकित की हत्या गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गैंग ने की थी। इसकी वजह एक गाने से उपजी रंजिश बताई गई। अंकित ने तीन साल पहले गाना गाया था, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे। इस गाने के लिए उन्हें धमकी भी मिली थी।